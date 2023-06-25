Почему в РФ началась продовольственная дефляция, а в странах ЕС питание только дорожает, объяснили эксперты.

Россия оказалась единственной страной в Европе, где в мае подешевели продукты. Цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенное по заказу исследование.

По данным агентства, дефляция на продукты и безалкогольные напитки была зафиксирована в истории современной России лишь дважды — в июне 2018-го, когда цены упали на 0,42%, и в апреле 2023-го, когда стоимость продовольствия снизилась на 0,22%.

Эксперты объясняют нынешнюю дефляцию в России тремя факторами: изменением маршрутов доставки продуктов; увеличением числа сделок в национальных валютах; богатым урожаем зерновых и масличных культур.

А что в Европе?

Сильнее всего продукты подорожали в Венгрии — 34% по итогам года. За ней следуют Сербия (23,2%), Словакия (21,7%), Эстония (20,4%) и Украина (20,1%).

Меньше чем на 10% продовольствие подорожало только в четырех странах Европы: в Португалии (9,4%), на Кипре (8,4%), в Швейцарии (5,3%) и Белоруссии (4,4%).

Эксперты объясняют продовольственную инфляцию в странах Европы двумя факторами: увеличением ставки центробанка ЕС и высокими ценами на энергоносители.

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