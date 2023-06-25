«А давай не будем»: Подольская показала, как проводит время с Пресняковым

Подписчики бурно обсуждают снимок звездной пары.

Певица Наталья Подольская показала, как отдыхает вместе со своим мужем Владимир Пресняковым. Влюбленные сейчас отдыхают в Испании. Сначала артистка отправилась туда с сыновьями Артемием и Иваном, а также сестрой Юлианой и ее дочерьми. Чуть позже к ним присоединился и глава семейства. Певица была рада видеть мужа и не скрывала своих эмоций, а наоборот — захотела поделиться этим с поклонниками.

Так, Наталья Подольская опубликовала в своем личном блоге серию совместных с мужем фотографий. На некоторых она закинула ногу ему на плечо и даже села ему на шею.

«Он: „А давай сделаем нормальную фотографию?“. Она: „А давай не будем?“» — так подписала снимки Подольская.

Фотографии вызвали большой ажиотаж среди подписчиков певицы. Кто-то порадовался за супругов, а хейтеры вновь выразили свое недовольство. Они указали, что не стоит залазить на плечи мужа, поскольку ему уже за 50 и это небезопасно для позвоночника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подольская рассказала о Преснякове-младшем.