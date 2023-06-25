«А давай не будем»: Подольская показала, как проводит время с Пресняковым

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 57 0

Певица Наталья Подольская показала, как проводит время с мужем Владимиром Пресняковым

«А давай не будем»: Подольская показала, как проводит время с Пресняковым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Подписчики бурно обсуждают снимок звездной пары.

Певица Наталья Подольская показала, как отдыхает вместе со своим мужем Владимир Пресняковым. Влюбленные сейчас отдыхают в Испании. Сначала артистка отправилась туда с сыновьями Артемием и Иваном, а также сестрой Юлианой и ее дочерьми. Чуть позже к ним присоединился и глава семейства. Певица была рада видеть мужа и не скрывала своих эмоций, а наоборот — захотела поделиться этим с поклонниками.

Так, Наталья Подольская опубликовала в своем личном блоге серию совместных с мужем фотографий. На некоторых она закинула ногу ему на плечо и даже села ему на шею.

«Он: „А давай сделаем нормальную фотографию?“. Она: „А давай не будем?“» — так подписала снимки Подольская.

Фотографии вызвали большой ажиотаж среди подписчиков певицы. Кто-то порадовался за супругов, а хейтеры вновь выразили свое недовольство. Они указали, что не стоит залазить на плечи мужа, поскольку ему уже за 50 и это небезопасно для позвоночника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подольская рассказала о Преснякове-младшем.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:49
Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Украине оружия большой дальности
23:37
Момент падения человека из окна при пожаре в Королеве попал на видео (18+)
23:20
«А давай не будем»: Подольская показала, как проводит время с Пресняковым
23:05
Более десяти тысяч британцев поддержали петицию об отмене антироссийских санкций
22:49
Живодер выбросил собаку с восьмого этажа в Петербурге
22:36
Друг погибшего на батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения

Сейчас читают

Машина взорвалась во дворе жилого дома в Москве — видео с места
«Может привести к снижению выносливости»: какие правила нельзя нарушать перед тренировкой
Друг и любимая погибли на его глазах: что известно о жертвах крушения Як-52 в Подмосковье
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео