«Чемпион по лежанию на диване»: Подольская о Преснякове-младшем

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Алексей Панков
Алексей Панков 138 0

Владимир Пресняков-младший оказался большим любителем поваляться на диване

«Чемпион по лежанию на диване»: Подольская о Преснякове-младшем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По словам супруги музыканта, тот влюблен в свою работу, но иногда и не прочь растянуться перед телевизором.

Владимир Пресняков-младший — олимпийский чемпион по лежанию на диване. Об этом Наталья Подольская рассказала в интервью изданию KP.RU.

«Он же олимпийский чемпион по лежанию на диване. Его вообще никто не победит», — пошутила она.

Однако бездельником назвать мужчину нельзя. Певец активно гастролирует, поэтому ему не до тренировок.

«А если серьезно, то у Володи очень активный гастрольный график. Он сейчас на таком взлете потрясающем. Отработать концерт — это отличная кардио-тренировка», — рассказал певица.

Она добавила, что Пресняков-младший искренне любит то, чем занимается. По словам Подольской, когда «за это еще и платят деньги, то это большое везение».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подольская показала, как выросли ее сыновья: Артемий и Иван. Ребята с интересом рассматривали животных в зоопарке, гуляя там вместе с мамой.

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