Легкоатлет Шубенков сломал ключицу при падении с мотоцикла

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Тренер назвал это «абсолютно разочаровывающим поступком».

Легкоатлет Шубенков сломал ключицу при падении с мотоцикла

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил перелом ключицы в результате падения с мотоцикла. Об этом сообщил тренер спортсмена Сергей Клевцов.

«Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу, завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию», — рассказал он.

Наставник атлета в беседе с ТАСС добавил, что тому поставили кольца, чтобы стянуть лопатки. Шубенков, по мнению Клевцова, поступил непрофессионально, сев за мотоцикл.

Он подчеркнул, что это «абсолютно разочаровывающий поступок». Тренер уточнил, что сроки возвращения легкоатлета на соревнования во многом зависят от самого Шубенкова.

Спортсмен в ходе профессиональной карьеры выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду чемпионатов мира.

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