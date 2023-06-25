Живодер выбросил собаку с восьмого этажа в Петербурге

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 632 0

Мужчина выбросил собаку с восьмого этажа в Санкт-Петербурге

Живодер выбросил собаку с восьмого этажа в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze

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Животное погибло. По факту произошедшего проводится проверка.

Мужчина выбросил свою собаку из окна квартиры на восьмом этаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Уточняется, что 30-летний подозреваемый проживает в Пушкинском районе. Животное в результате происшествия, о котором в полицию сообщили утром 24 июня, погибло на месте.

Владелец питомца был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители вскоре доставили его в отделении полиции.

По факту инцидента проводится проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальске водитель приковал собаку к бамперу и протащил ее по асфальту.

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