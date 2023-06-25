Более десяти тысяч британцев поддержали петицию об отмене антироссийских санкций

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Составители заявления в качестве аргумента отметили, что ограничения против России нанесли большой экономический удар по самим британцам.

Более десяти тысяч британцев поддержали петицию об отмене антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Vuk Valcic

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Более десяти тысяч британцев подписали петицию с призывом проведения референдума об отмене антироссийских санкций, сообщили на сайте британского парламента.

«Правительство, если оно не изменит свою политику, <…> должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода», — сказано в петиции.

По мнению активистов, Великобритания вмешалась в украинский конфликт, ухудшив при этом жизнь самих британцев. Экономическое положение населения значительно ухудшилось: цены на энергоносители и уровень безработицы повысились, увеличились процентные ставки, выросла инфляция.

Если петиция наберет более 100 тысяч подписей, то на нее должно отреагировать правительство.

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