От сумы и от тюрьмы не зарекайся: отели за решеткой набирают популярность у туристов

Еще недавно попасть за стены тюрьмы добровольно вряд ли кому-то пришло бы в голову. Теперь бывшие камеры превращают в гостиничные номера, карцеры — в хостелы, а целые тюремные комплексы становятся необычными туристическими объектами. Причем некоторые постояльцы готовы задержаться в таких местах не на одну ночь.

Зачем путешественники платят за возможность пожить за решеткой, сколько стоит подобная экзотика и как бывшие тюрьмы приспосабливают к современной жизни — разбираемся вместе с программой «Страна советов».

Как Таганская тюрьма превратилась в отель

Один из подобных проектов появился на месте бывшей Таганской тюрьмы в Москве. Теперь вместо камер здесь гостиничные номера с современным интерьером, однако при создании отеля постарались сохранить связь здания с его прошлым.

Туристов такая история не отпугивает, а, наоборот, привлекает.

«Такие интересные чувства — побывать в Таганской тюрьме в качестве жителя», — говорит туристка Екатерина Полякова.

С Таганской тюрьмой связано немало известных имен: здесь отбывали наказание известные революционеры и купцы — от Баумана и Луначарского до Саввы Морозова. А еще Ильф и Петров поселили сюда Остапа Бендера — они идеально отразили дух эпохи НЭПа.

Сегодня в этих стенах — не камеры, а номера с дизайнерским ремонтом. И спрос на такие необычные отели растет во всем мире. Кто-то приезжает сюда на ночь, кто-то — на выходные. А есть и те, кто готов остаться здесь надолго. Блогер Марина Слаква как раз из таких.

«Мне потребовалось переехать в Москву, и единственный вариант отеля, который я рассматривала для жизни, был именно этот. Плюс я здесь много раз останавливалась раньше, когда жила в Петербурге и приезжала в Москву по работе. Мне очень нравится по вайбу этот отель. Я никогда особо не думаю о том, что здесь раньше была тюрьма», — рассказывает Слаква.

Историческое прошлое здания решили не скрывать и создатели проекта.

«Когда к нам обратился девелопер с предложением рассмотреть под концепцию административное здание бывшей Таганской тюрьмы, мы, наверное, не думали ни секунды и захотели оставить эту историю, чтобы каждый к ней мог прикоснуться», — говорит управляющий сети отелей Раиль Муфазданов.

Ночевка в настоящем карцере в Тобольске

Попасть в один из самых известных тюремных комплексов можно и в Тобольске. Здесь в январе 1850 года находился Федор Достоевский во время этапа в Омск. И это далеко не единственное знаменитое имя, связанное с этим местом.

Сегодня часть этого исторического комплекса работает как хостел. В некоторых номерах двухъярусные нары. Желающих переночевать в настоящей камере с каждым годом становится все больше.

Идея появилась благодаря самим посетителям комплекса.

«Из пожеланий наших гостей мы услышали, что неплохо было бы создать хостел, то есть небольшую мини-гостиницу, которая бы частично отражала антураж. У нас пустовал в то время карцер третьего арестантского корпуса. В этом корпусе мы открыли хостел, который по сей день пользуется невероятной популярностью среди наших гостей», — рассказывает заведующий музейным комплексом Виталий Лагутин.

По его словам, летом спрос особенно высок: места могут быть забронированы на полтора-два месяца вперед.

Как бывшую тюрьму превратили в элитный отель в Бостоне

Подобные проекты существуют и за пределами России. В Бостоне здание бывшей городской тюрьмы превратили в современный отель.

«Это, пожалуй, самый необычный путь в лобби отеля, который вам когда-либо доведется увидеть. Всего несколько секунд на эскалаторе — и ты оказываешься в здании бывшей городской тюрьмы. Сто сорок лет здесь содержали заключенных. Сейчас здесь работают рестораны, отдыхают люди, а элементы бывшего тюремного интерьера обрели новую жизнь», — рассказывает журналист Наталья Денисова.

Главный консьерж отеля Мирко Биссета работает здесь уже 19 лет и хорошо знает историю здания.

«В 1851 году он был открыт как тюрьма и функционировал до 1990 года, а затем был заброшен примерно на 15–16 лет. В 2005 году решили преобразовать это прекрасное здание, вернуть его к жизни, и в сентябре 2007 года появился отель», — рассказывает Биссета.

Как живут в бывшей тюрьме в Салеме

Еще дальше пошли в американском Салеме. Там бывшую тюрьму приспособили уже не под гостиницу, а под жилой дом.

«Этот город во всем мире известен как столица ведьм и колдовства. Здесь очень бережно относятся к своей истории, даже к самым страшным ее страницам. Это здание почти 200 лет было символом несвободы», — рассказывает Наталья Денисова.

Хизер Рук переехала в необычный дом несколько месяцев назад. По ее словам, мрачное прошлое здания не мешает ей чувствовать себя комфортно.

«Это самое крутое место, где я когда-либо жила, если говорить об архитектуре и дизайне. Многие спрашивали меня, не кажется ли мне, что здесь обитают привидения? Было несколько ночей, когда моя собака вела себя так, что я думала: может, она что-то здесь видит. Но ничего сумасшедшего не произошло», — говорит жительница Салема.

Почему люди хотят жить в отелях годами

Для одних путешественников гостиница в бывшей тюрьме — необычный опыт на одну ночь. Для других сам формат постоянной жизни в отеле становится осознанным выбором.

Марина Слаква живет в гостиницах уже пять лет и останавливаться на этом не собирается. Более того, у путешественницы появилась необычная цель.

«Коко Шанель жила в отеле 35 лет, и я мечтаю побить ее рекорд. Пока что я пять лет живу в отеле и планирую до конца жизни прожить, может, в этом, может, в каких-то других отелях», — рассказывает Слаква.

Зачем бывшим тюрьмам дают новую жизнь

Практика переосмысления бывших мест заключения постепенно распространяется. Где-то в исторических зданиях открывают гостиницы и хостелы, где-то — музеи, рестораны или даже обычные квартиры. Свое прошлое такие объекты при этом зачастую не скрывают, а превращают его в часть новой концепции.

В Петербурге после реконструкции бывшего комплекса «Кресты» также планируется создать музейно-выставочные, гостиничные и другие пространства.

Бывшие узилища становятся отелями и музеями по всему миру. Места, которые когда-то внушали страх, теперь привлекают туристов. Спрос на такие объекты растет — и это не просто дань моде, а новый взгляд на историческую недвижимость.

«Более 150 лет, от Александра I до Никиты Хрущева, на этом месте просуществовала одна из самых грозных тюрем Москвы. Теперь тут детский сад, пятиэтажки, другие мирные постройки. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается», — заключает ведущий программы Роман Перелыгин.