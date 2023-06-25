Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Украине оружия большой дальности
Стороны также затронули тему контрнаступления ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Pool / Ukrainian Presidentia
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в России, контрнаступление ВСУ и поставки вооружения.
«Мы обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с упором на оружие большой дальности», — написал Зеленский.
До этого обозреватель издания American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон заявил, что обороноспособность и мировое влияние США сильно упали в связи с непрекращающимися запросами Украины в поставках оружия и военной техники.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленскому придется признать провал контрнаступления.
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