Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Украине оружия большой дальности

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 4 0

Стороны также затронули тему контрнаступления ВСУ.

Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Украине оружия большой дальности

Фото: www.globallookpress.com / Pool / Ukrainian Presidentia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в России, контрнаступление ВСУ и поставки вооружения.

«Мы обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с упором на оружие большой дальности», — написал Зеленский.

До этого обозреватель издания American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон заявил, что обороноспособность и мировое влияние США сильно упали в связи с непрекращающимися запросами Украины в поставках оружия и военной техники.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленскому придется признать провал контрнаступления.

Тема:
Спецоперация
25 июн
«С этого начинается день и этим заканчивается»: Путин рассказал о своем рабочем графике
25 июн
Более 50 боевиков ВСУ и гаубицу М777 уничтожили ВС РФ на Херсонском направлении
25 июн
В Минобороны сообщили об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
25 июн
Кладбище из Leopard и Bradlеу: появились фото с уничтоженной колонной техники ВСУ
25 июн
Минобороны: ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении
25 июн
В США назвали потери ВСУ в ходе контрнаступления важным уроком для страны
25 июн
Российские бойцы уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
25 июн
Российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ на купянском направлении
25 июн
БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована
25 июн
Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вывод бойцов из Белгорода
+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:49
Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Украине оружия большой дальности
23:37
Момент падения человека из окна при пожаре в Королеве попал на видео (18+)
23:20
«А давай не будем»: Подольская показала, как проводит время с Пресняковым
23:05
Более десяти тысяч британцев поддержали петицию об отмене антироссийских санкций
22:49
Живодер выбросил собаку с восьмого этажа в Петербурге
22:36
Друг погибшего на батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения

Сейчас читают

Машина взорвалась во дворе жилого дома в Москве — видео с места
«Может привести к снижению выносливости»: какие правила нельзя нарушать перед тренировкой
Друг и любимая погибли на его глазах: что известно о жертвах крушения Як-52 в Подмосковье
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео