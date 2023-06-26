Четыре пенсионерки отравились химикатами в пансионате в Якутии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Правоохранители инициировали проверку соблюдения учреждением требований санитарно-эпидемиологических норм.

Четыре пенсионерки отравились химикатами в пансионате в Якутии

Фото: Telegram / susksakha

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Четыре женщины-постояльца частного пансионата для пожилых и инвалидов «Забота» отравились в Якутстке. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК.

По предварительной информации, пенсионеры выпили жидкость «бытового назначения» с химическими компонентами в составе. Пострадавшим было от 72 до 85 лет, они доставлены в больницу с отравлением. В результате инцидента, как уточняется, одна из них умерла — ей было 85 лет.

Якутская прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Правоохранители дадут оценку процессам организации питания в пансионате и проверят соблюдение организацией требований санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге госпитализированы 36 курсантов с отравлением.

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