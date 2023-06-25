В Екатеринбурге госпитализированы 36 курсантов с отравлением
Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Тридцать шесть курсантов Уральского юридического института госпитализированы с гастроэнтеритом — кишечной инфекцией. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Уточняется, что 25 июня на территории Уральского юридического института в Екатеринбурге выявили случай массового кишечного отравления. Симптомы обнаружили у 60 человек, 47 из них обратились за медицинской помощью. После обследования 11 курсантов отказались от госпитализации, а 36 человек поместили в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40 с диагнозом гастроэнтерит легкой степени.
В региональном подразделении Минздрава агентству сообщили, что тяжелых пациентов среди отравившихся нет, курсантам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В свою очередь «Интерфакс» пишет, что областная прокуратура организовала проверку «по информации об обращении за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции курсантов Уральского юридического института». Информацию о массовом отравлении также подтвердил представитель министерства здравоохранения Свердловской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура города Братска Иркутской области потребовала приостановить деятельность городского кафе, где отравились шаурмой более 50 человек.
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