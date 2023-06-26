Навязывают БАДы: в России предложили ужесточить контроль над аптеками

Фармацевты также часто предлагают вместо запрошенного лекарства «аналог», который оказывается лишь добавкой.

Каждый третий фармацевт не выясняет симптомы и особенности самочувствия больного, который пришел за лекарством. Об этом заявили во Всероссийском союзе пациентов после проведенного исследования.

В российские аптеки отправили «тайных» покупателей. Оказалось, что две трети провизоров не интересуются предпочтениями клиентов.

А каждый пятый не задает никаких уточняющих вопросов для подбора безрецептурного препарата. Но самое главное — фармацевты часто предлагают вместо запрошенного лекарства «аналог», который на самом деле является биологически активной добавкой.

Во Всероссийском союзе пациентов заявили о необходимости урегулировать работу аптек. В частности, стоит ограничить маркетинговые бонусы и вести контроль за наценкой на льготные и бюджетные препараты.