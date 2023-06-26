Навязывают БАДы: в России предложили ужесточить контроль над аптеками

Эфирная новость 34 0

Треть фармацевтов в России не выясняет симптомы покупателей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Фармацевты также часто предлагают вместо запрошенного лекарства «аналог», который оказывается лишь добавкой.

Каждый третий фармацевт не выясняет симптомы и особенности самочувствия больного, который пришел за лекарством. Об этом заявили во Всероссийском союзе пациентов после проведенного исследования.

В российские аптеки отправили «тайных» покупателей. Оказалось, что две трети провизоров не интересуются предпочтениями клиентов.

А каждый пятый не задает никаких уточняющих вопросов для подбора безрецептурного препарата. Но самое главное — фармацевты часто предлагают вместо запрошенного лекарства «аналог», который на самом деле является биологически активной добавкой.

Во Всероссийском союзе пациентов заявили о необходимости урегулировать работу аптек. В частности, стоит ограничить маркетинговые бонусы и вести контроль за наценкой на льготные и бюджетные препараты.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

12:03
Генпрокуратура проведет массовые проверки фастфуда в регионах
11:55
«Злая мачеха»: королева Камилла против возвращения принца Гарри во дворец
11:48
ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины
11:44
«Настоящая угроза»: в США раскрыты планы Зеленского после провала ВСУ
11:37
Лейгода назвал чудовищным актом попытку вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры
11:30
Близки к катастрофе: глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» в Европе

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Главное — сильное желание: как запрограммировать себя на счастье
«Сердце разрывается»: блогер Шальнова сообщила о гибели двухлетней дочери
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео