Дождя не ожидается: в Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Основной причиной масштабных лесных пожаров стала засушливая погода.

В России сейчас зафиксировано свыше сорока лесных пожаров. Их общая площадь, как сообщили в авиалесоохране, составляет 23,5 тысячи гектаров.

Режим чрезвычайной ситуации из-за возгораний введен в семи регионах Сибири и Дальнего Востока. Самая сложная ситуация в Алтайском крае, где горят леса на площади почти десять тысяч гектаров. Больше всего крупных очагов зафиксировано в Магаданской области и республике Тыва.

К тушению привлекли авиацию. Вертолеты МЧС ежедневно сбрасывают на очаги тонны воды. Также работают десантники авиалесоохраны. Они создают заградительные полосы, чтобы не допустить распространения огня. Тушению мешает жаркая и ветреная погода. По прогнозам синоптиков, дождей до конца июня в восточных регионах страны не ожидается.