Дождя не ожидается: в Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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В семи регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Основной причиной масштабных лесных пожаров стала засушливая погода.

В России сейчас зафиксировано свыше сорока лесных пожаров. Их общая площадь, как сообщили в авиалесоохране, составляет 23,5 тысячи гектаров.

Режим чрезвычайной ситуации из-за возгораний введен в семи регионах Сибири и Дальнего Востока. Самая сложная ситуация в Алтайском крае, где горят леса на площади почти десять тысяч гектаров. Больше всего крупных очагов зафиксировано в Магаданской области и республике Тыва.

К тушению привлекли авиацию. Вертолеты МЧС ежедневно сбрасывают на очаги тонны воды. Также работают десантники авиалесоохраны. Они создают заградительные полосы, чтобы не допустить распространения огня. Тушению мешает жаркая и ветреная погода. По прогнозам синоптиков, дождей до конца июня в восточных регионах страны не ожидается.

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