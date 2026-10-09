«Не умерли бы»: как просрочка попадает на прилавки по всей России

Новое расследование о сером рынке просроченных продуктов провели журналисты «Известий». И выяснили, что товары, которые по документам должны быть утилизированы, снова попадают на прилавки. Их продают оптом, развозят по магазинам и столовым по всей стране. О том, как это работает, узнал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Супермаркет в пригороде подмосковных Мытищ. Полки забиты просроченными продуктами.

— Творог 26.09.26 еще был просрочен, в прошлом месяце.

— Годен до 31.08. Сегодня 06.10.

Обращаемся к продавцам. Нарушения их не интересуют. Претензии к съемке.

— У вас магазин просрочки?

— А зачем вы это фотографируете?

Скрыть товары с истекшим сроком годности здесь не пытаются. Ответ на все один.

— Не умерли бы. От этого желатина никто не умер

Судя по всему, магазин — одно из множества звеньев в цепочке реализации просроченных товаров. Рядом частный дом, где разгружают фуры с продуктами. Журналисты уже в нем бывали. Общались с хозяевами. Тогда они рассказали, кто клиенты неликвида. После появления камеры супружеская пара начала все отрицать.

После выхода этого материала в эфир сотрудника телеканала начали шантажировать участники серой схемы.

Журналисты вскрыли масштабную схему продажи просрочки. В нее вовлечены как крупные игроки из сферы ритейла, так и компании по утилизации отходов, вплоть до мелких оптовиков. Через них просрочка разъезжается по всей стране. Каналы сбыта: небольшие рынки, общепит и сезонные торговые точки. Отследить их деятельность очень сложно.

В крупных торговых сетях, чтобы пробить товар, необходим QR-код «Честного знака» как гарантия того, что продукт свежий. Если он просрочен — система его просто не пропустит.

«Следующая часть жизни этого товара не очень прозрачна, поскольку у нас система утилизации либо принудительная, под надзором, под камерой, либо все-таки она добровольная, и где-то там на пути следования с товаром может произойти все что угодно», — сказала руководитель комитета по обеспечению безопасности продукции для детей и подростков Объединения потребителей России Инна Коваленко.

По закону вывозят просрочку специализированные компании с лицензиями и полигонами для уничтожения товара. Именно с ними магазины заключают договоры. Нашли одну из таких фирм в Екатеринбурге. Помещения заставлены паллетами с надписью «утилизация». Но продукты предлагают купить. Цена — 75 рублей за килограмм. Это может быть хоть колбаса, хоть консервы. Принцип простой — все по одной фиксированной цене.

По регионам продукция, которая по закону должна быть уничтожена, развозится вот с таких складов. Журналисты пришли сюда под видом покупателей — все заставлено подобным товаром. Хозяева утверждают: среди их клиентов есть и заведения общепита.

— Я человеку скажу, он может приехать забрать куда-то, столовую в этих краях. Я же с фастфудами и со всеми столовыми многими работаю.

Ежедневно в крупные продуктовые сети списывают две тысячи тонн просроченных товаров. Для ведомств и систем «Меркурий» или «Честный знак» формально они уничтожены. В реальности же обретают вторую жизнь, уже вне закона. Так просрочка и оказывается в серой зоне. На подпольных складах, в мелких магазинах. Или небольших столовых. Где контроль за качеством продуктов минимален. А клиенты зачастую даже не знают, что им предлагают.

«Это все мошеннические схемы. Продукция по окончанию срока годности должна быть уничтожена. Примем за переменную, что это компания не очень честная. И вот они эти деньги получили на утилизацию, продукция у них хорошая, на их взгляд, и они ее серым рынком перепродают каким-то другим магазинам, более маленьким и не принципиальным, которые нигде не зарегистрированы», — сказала доктор технических наук, технолог молока и молочных продуктов, микробиолог Ольга Соколова.

Ответственность для посредников просрочки — административная. А штрафы отбиваются после продажи нескольких новых партий несвежих продуктов.

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