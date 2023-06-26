Иконы и мощи вывезут из Киево-Печерской лавры в Европу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 3 235 0

Об этом договорились Киев и ЮНЕСКО.

Иконы и мощи вывезут из Киево-Печерской лавры в Европу

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev

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Христианские ценности, в том числе иконы и мощи, вывезут из Киево-Печерской лавры в Европу. К такому соглашению пришли Киев и ЮНЕСКО, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.

Уточняется, что вещи будут переданы Италии, Франции, Германии и Ватикану под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

«Для нашей страны защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже», — добавляется в сообщении СВР.

К слову, за последний год киевский режим устроил самую масштабную волну гонений в стране на Украинскую православную церковь (УПЦ). В разных уголках Украины запрещают ее деятельность и пытаются ущемить в правах верующих. Так, к примеру, 1 апреля задержали митрополита Павла — настоятеля Киево-Печерской лавры.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобы «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По его итогам митрополиту Павлу назначили два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киевской области раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической УПЦ.

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