Очередное гонение: под Киевом раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Под Киевом раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Maevskiy
Сторонники ПЦУ провернули беспредел под прикрытием полиции и теробороны.
В Киевской области раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале УПЦ.
«25 июня в Белогородке сторонники ПЦУ под прикрытием полиции и теробороны захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской православной церкви», — отметили представители УПЦ.
К слову, за последний год киевский режим устроил самую масштабную волну гонений в стране на УПЦ. В разных уголках Украины запрещают ее деятельность и пытаются ущемить в правах верующих. Так, к примеру, 1 апреля задержали митрополита Павла — настоятеля Киево-Печерской лавры.
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобы «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По его итогам митрополиту Павлу назначили два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где проходят линии разлома внутри Украины.
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