Очередное гонение: под Киевом раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Под Киевом раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Очередное гонение: под Киевом раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Maevskiy

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Сторонники ПЦУ провернули беспредел под прикрытием полиции и теробороны.

В Киевской области раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале УПЦ.

«25 июня в Белогородке сторонники ПЦУ под прикрытием полиции и теробороны захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской православной церкви», — отметили представители УПЦ.

К слову, за последний год киевский режим устроил самую масштабную волну гонений в стране на УПЦ. В разных уголках Украины запрещают ее деятельность и пытаются ущемить в правах верующих. Так, к примеру, 1 апреля задержали митрополита Павла — настоятеля Киево-Печерской лавры.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобы «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По его итогам митрополиту Павлу назначили два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где проходят линии разлома внутри Украины.

Тема:
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