Удары со стороны ВСУ серьезно повредили мечеть в Донецке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52 0

Информации о пострадавших пока не поступало.

Удары со стороны ВСУ серьезно повредили мечеть в Донецке

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Тема:
Спецоперация

В ДНР сообщили о значительном повреждении здания мечети в Донецке в результате обстрела города украинской стороной. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в региональном силовом ведомстве.

Противник атаковал объект гражданской инфраструктуры утром 26 июня. Уточняется, что пострадавших и погибших при атаке ВСУ нет. По предварительным данным, украинские нацисты для обстрела Донецка использовали снаряды натовского калибра.

«Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно калибром 155 миллиметров», — прокомментировали в силовом ведомстве ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на запорожском направлении.

Тема:
Спецоперация
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