Удары со стороны ВСУ серьезно повредили мечеть в Донецке

В ДНР сообщили о значительном повреждении здания мечети в Донецке в результате обстрела города украинской стороной. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в региональном силовом ведомстве.

Противник атаковал объект гражданской инфраструктуры утром 26 июня. Уточняется, что пострадавших и погибших при атаке ВСУ нет. По предварительным данным, украинские нацисты для обстрела Донецка использовали снаряды натовского калибра.

«Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно калибром 155 миллиметров», — прокомментировали в силовом ведомстве ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на запорожском направлении.