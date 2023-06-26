Удары со стороны ВСУ серьезно повредили мечеть в Донецке
Информации о пострадавших пока не поступало.
Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine
В ДНР сообщили о значительном повреждении здания мечети в Донецке в результате обстрела города украинской стороной. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в региональном силовом ведомстве.
Противник атаковал объект гражданской инфраструктуры утром 26 июня. Уточняется, что пострадавших и погибших при атаке ВСУ нет. По предварительным данным, украинские нацисты для обстрела Донецка использовали снаряды натовского калибра.
«Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно калибром 155 миллиметров», — прокомментировали в силовом ведомстве ДНР.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на запорожском направлении.
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