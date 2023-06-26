Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Бронетранспортер противника был ликвидирован вместе с живой силой.
Российская авиация успешно справляется с поставленными задачами в зоне СВО. Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ экипажем вертолета Ка-52 на запорожском направлении.
Российские военные сумели заблаговременно заметить выдвижение вражеской техники. На опубликованной записи видно, как они с помощью управляемой ракеты атакуют позицию украинских нацистов.
Спустя считанные секунды после запуска снаряда он достигает цели. На месте произошел взрыв — бронетранспортер ВСУ был ликвидирован вместе с экипажем. Над уничтоженным объектом поднялся столб густого черного дыма.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава военного ведомства Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО.
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