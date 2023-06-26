Бронетранспортер противника был ликвидирован вместе с живой силой.

Российская авиация успешно справляется с поставленными задачами в зоне СВО. Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ экипажем вертолета Ка-52 на запорожском направлении.

Российские военные сумели заблаговременно заметить выдвижение вражеской техники. На опубликованной записи видно, как они с помощью управляемой ракеты атакуют позицию украинских нацистов.

Спустя считанные секунды после запуска снаряда он достигает цели. На месте произошел взрыв — бронетранспортер ВСУ был ликвидирован вместе с экипажем. Над уничтоженным объектом поднялся столб густого черного дыма.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава военного ведомства Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО.