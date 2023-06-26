В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом

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Рита Миронова
Рита Миронова 95 0

По предварительным данным, под завалами могло остаться много людей.

В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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В египетском городе АЛександрия обрушился 13-этажный дом. Как сообщает издание Youm7, инцидент произошел в районе Сиди-Бишр на востоке города.

По предварительным данным, под завалами остается много людей. На первом этаже дома находился супермаркет, также рядом было много припаркованных автомобилей.

Помимо пострадавших людей, которые находятся под завалами дома, в опасности находятся также те, кто не могут покинуть здание из-за обрушившейся лестницы.

Губернатор Александрии Мухаммад Шариф на своей странице в соцсетях заявил, что на месте работают спасатели. Пока известно только об одном раненом. Также известно, что в завалах произошел пожар, но его удалось оперативно потушить. Что стало причиной внезапного обрушения — неизвестно.

«Верхний этаж здания имел приказ о сносе, и все имущество было осмотрено комиссией, ответственной за проверку зданий, подверженных риску обрушения», — рассказал губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что смертоносный торнадо обрушился на Техас.

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