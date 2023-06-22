«Боже мой!» — смертоносный торнадо обрушился на Техас
Три человека погибли в результате последствий торнадо в Техасе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Khampha Bouaphanh; 5-tv.ru
Власти называют последствия катастрофическими.
Смертоносный торнадо пронесся по северу Техаса — как минимум три человека погибли, десятки под завалами. Власти называют последствия катастрофическими. Мощный вихрь сносил дома и вырывал деревья.
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