«Боже мой!» — смертоносный торнадо обрушился на Техас

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Три человека погибли в результате последствий торнадо в Техасе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Khampha Bouaphanh; 5-tv.ru

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Погода

Власти называют последствия катастрофическими.

Смертоносный торнадо пронесся по северу Техаса — как минимум три человека погибли, десятки под завалами. Власти называют последствия катастрофическими. Мощный вихрь сносил дома и вырывал деревья.

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