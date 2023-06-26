Паломники начали прибывать на хадж в Саудовскую Аравию
Посетить святые места приехали свыше двух миллионов человек.
Фото, видео: Reuters / MOHAMED ABD EL GHANY; 5-tv.ru
Мусульмане со всего света прибыли в Саудовскую Аравию. Паломники собрались в священном городе Мекка, где находится крупнейшая в мире мечеть для ежегодного совершения обрядов хаджа, который начинается с 26 июня. В этом году к святым местам ислама прилетело более двух миллионов человек, они собрались в огромном палаточном лагере посреди пустыни для дневной и ночной молитвы.
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