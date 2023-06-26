Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 448 0

Стороны будут продолжать личные контакты.

Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidential Website

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Российский и иранский лидеры обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Отмечается, что особое внимание они уделили реализации уже достигнутых договоренностей. Речь идет о взаимовыгодном взаимодействии в сферах торговли, транспорта и энергетики.

Кроме того, Путин и Раиси обсудили актуальные вопросы мировой повестки. Во время дискуссий они затронули темы сирийского урегулирования и обеспечения стабильности в Закавказье.

Владимир Путин поздравил иранского коллегу, а также население исламской республики с наступающим праздником Курбан-байрам.

Кто выступил инициатором дистанционных переговоров, не уточняется. Контакты двух сторон будут продолжаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара.

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