Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85 0

В Кремле отметили, что переговоры состоялись по инициативе катарской стороны. О чем беседовали политики?

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Кремля.

В опубликованном материале отмечается, что инициатором дистанционных переговоров выступила катарская сторона. В рамках диалога представители России и Катара оценили уровень двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили свою готовность продолжать развитие отношений в разных сферах. В Кремле подчеркнули, что контакты будут продолжаться.

Среди прочего, Путин и Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудили итоги визита главы МИД арабской страны Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани в РФ. Они дали позитивную оценку результатам его рабочей поездки.

Глава РФ поздравил коллегу с наступающим праздником Курбан-байрам и с годовщиной восшествия на престол. Катарский лидер занимает должность на протяжении десяти лет, с 25 июня 2013 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Украине оружия большой дальности.

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