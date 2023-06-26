Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Кремля.

В опубликованном материале отмечается, что инициатором дистанционных переговоров выступила катарская сторона. В рамках диалога представители России и Катара оценили уровень двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили свою готовность продолжать развитие отношений в разных сферах. В Кремле подчеркнули, что контакты будут продолжаться.

Среди прочего, Путин и Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудили итоги визита главы МИД арабской страны Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани в РФ. Они дали позитивную оценку результатам его рабочей поездки.

Глава РФ поздравил коллегу с наступающим праздником Курбан-байрам и с годовщиной восшествия на престол. Катарский лидер занимает должность на протяжении десяти лет, с 25 июня 2013 года.

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