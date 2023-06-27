Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: самые многодетные звезды шоу-бизнеса

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Полина Долгова
Полина Долгова 50 0

Одними из самых многодетных звезд шоу-бизнеса являются Пореченков, Самойлова и Охлобыстин

Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: самые многодетные звезды шоу-бизнеса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Кто из российских знаменитостей завел наибольшее количество детей?

Недавно Оксана Самойлова заявила, что родила бы от своего мужа рэпера Джигана пятого ребенка. Единственное, что ее останавливает, — понимание того, что чем старше становятся дети, тем больше родительского внимания им необходимо.

С ростом числа наследников времени на другие дела, помимо воспитания, становится гораздо меньше. Но кто из отечественных звезд переступил через все страхи и не побоялся стать отцом или матерью больше трех раз? Знаменитых многодетных родителей перечислило издание dni.ru.

Михаил Пореченков

Михаил ПореченковМихаил Пореченков. Фото: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM

Народный артист РФ может похвастаться большой семьей. Два брака принесли ему пятерых детей: двоих девочек и троих сыновей. Более того, у актера растет маленькая внучка, которую родила жена его старшего сына Михаила.

Иван Охлобыстин

Иван ОхлобыстинИван Охлобыстин. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

Обогнал Пореченкова актер Иван Охлобыстин. Он отец шестерых детей, которые были рождены в браке с его единственной — Оксаной Арбузовой. Более того, он стал еще и крестным отцом для немыслимого количества человек — 50, среди которых есть и звезды шоу-бизнеса.

Михаил Ефремов

Михаил ЕфремовМихаил Ефремов. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Не отстал от своих коллег по цеху и ныне находящийся в колонии Михаил Ефремов. Он становился отцом шесть раз — причем от пяти разных женщин.

Никита Михалков

Никита МихалковНикита Михалков. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Режиссер имеет четверых детей: двоих сыновей от брака с Анастасией Вертинской, а также дочерей от Татьяны Михалковой. С ней, к слову, он состоит в отношениях уже 40 лет.

Екатерина Климова

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова. Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Три брака подарили ей четверых наследников. Однако актриса, которой исполнилось 45, совершенно не выглядит утомленной. Она в прекрасной физической форме, поклонники регулярно делают ей комплименты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно родившая певица Ханна заявила о готовности к третьему ребенку.

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