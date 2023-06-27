Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: самые многодетные звезды шоу-бизнеса
Одними из самых многодетных звезд шоу-бизнеса являются Пореченков, Самойлова и Охлобыстин
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Кто из российских знаменитостей завел наибольшее количество детей?
Недавно Оксана Самойлова заявила, что родила бы от своего мужа рэпера Джигана пятого ребенка. Единственное, что ее останавливает, — понимание того, что чем старше становятся дети, тем больше родительского внимания им необходимо.
С ростом числа наследников времени на другие дела, помимо воспитания, становится гораздо меньше. Но кто из отечественных звезд переступил через все страхи и не побоялся стать отцом или матерью больше трех раз? Знаменитых многодетных родителей перечислило издание dni.ru.
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков.
Народный артист РФ может похвастаться большой семьей. Два брака принесли ему пятерых детей: двоих девочек и троих сыновей. Более того, у актера растет маленькая внучка, которую родила жена его старшего сына Михаила.
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин.
Обогнал Пореченкова актер Иван Охлобыстин. Он отец шестерых детей, которые были рождены в браке с его единственной — Оксаной Арбузовой. Более того, он стал еще и крестным отцом для немыслимого количества человек — 50, среди которых есть и звезды шоу-бизнеса.
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов.
Не отстал от своих коллег по цеху и ныне находящийся в колонии Михаил Ефремов. Он становился отцом шесть раз — причем от пяти разных женщин.
Никита Михалков
Никита Михалков.
Режиссер имеет четверых детей: двоих сыновей от брака с Анастасией Вертинской, а также дочерей от Татьяны Михалковой. С ней, к слову, он состоит в отношениях уже 40 лет.
Екатерина Климова
Екатерина Климова.
Три брака подарили ей четверых наследников. Однако актриса, которой исполнилось 45, совершенно не выглядит утомленной. Она в прекрасной физической форме, поклонники регулярно делают ей комплименты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно родившая певица Ханна заявила о готовности к третьему ребенку.
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