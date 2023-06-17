Недавно родившая певица Ханна заявила о готовности к третьему ребенку

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова. — Прим. ред.) заявила, что планирует стать мамой в третий раз. Не прямо сейчас, а года через два, когда подрастет младшая из двух дочерей. Малышку исполнительница родила четыре месяца назад, девочку назвали Камиллой. Первая наследница Адриана появилась на свет в 2018 году. На достигнутом Ханна останавливаться не планирует.

Артистка замужем за известным предпринимателем Павлом Курьяновым. Они познакомились в Турции на конкурсе красоты, который, к слову, Ханна выиграла. Супруги стали родителями после трех лет брака, после чего поняли, что хотят большую семью. И сегодня они свой план успешно осуществляют. Стоило выписаться из роддома и наладить быт с грудным ребенком, как заговорили о третьем.

«Конечно планируем еще деток. Через пару лет — как минимум еще одного», — сообщила Ханна, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Стоит отметить, вскоре после рождения Камиллы певица пожаловалась фанатам, что с трудом совмещает работу в шоу-бизнесе с воспитанием детей. Вскоре, вернувшись за станок, она начала мучиться чувством вины перед девочками, ведь те часто оставались с няней, пока мама занята. Вина и признание себя плохой матерью довели Ханну до депрессивного состояния. Но муж убедил, что любовь детей измеряется не только количеством совместных часов. Он назвал супругу супермамой и подчеркнул — она успевает делать для профессии и дома в разы больше многих родителей.

Будни с грудничком на руках часто становятся тяжелым испытанием для матерей. Но все меняется, и со временем становится легче. Так случилось и с Ханной. Спустя четыре месяца она уже умеет организовывать график, при котором внимания хватает всем и всему. Видимо, все успевать певице действительно удается, раз она так смело заявляет о мечте стать многодетной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секретах воспитания детей, которыми пользуется Ханна.

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