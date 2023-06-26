Нападающий Федор Смолов стал крестным отцом сына Павла Мамаева

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов стал крестным отцом сына своего друга и бывшего профессионального футболиста Павла Мамаева. Супруга экс-полузащитника опубликовала фотографии и видео в своем личном блоге.

У спортсменов очень близкие дружеские отношения. Они даже открыли совместную футбольную академию в Дубае.

Павел Мамаев поиграл за многие команды РПЛ (Российская Премьер-Лига), включая грандов чемпионата ЦСКА и «Краснодар». Карьеру он завершил в «Химках». После этого скандальный спортсмен просился в медийный футбольный клуб 2Drots. Но главный тренер коллектива Дмитрий Кузнецов отказал ему по причине того, что в команде делают ставку на молодых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нападающий Федор Смолов и модель Карина Истомина поженились. В своих личных блогах пара опубликовала фотографии рук, на которых красуются обручальные кольца. На украшении Истоминой выделяется большой бриллиант. А вот у Смолова кольцо поскромнее.