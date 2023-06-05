Больше не секрет: футболист Федор Смолов и Карина Истомина поженились

|
Рита Миронова
Рита Миронова 256 0

Федор Смолов и Карина Истомина поженились

Больше не секрет: футболист Федор Смолов и Карина Истомина поженились

Фото: instagram.com* / diamond_april

Читайте нас в: Дзен Новости

Пару стали замечать вместе несколько месяцев назад, однако официально отношения подтвердились только в мае.

Футболист Федор Смолов и модель Карина Истомина официально узаконили свои отношения. Пару давно подозревали в тайной женитьбе. И вот, наконец, случилось самое интересное: молодожены опубликовали фото рук и обручальных колец на своих личных страницах в соцсетях.

«Карина Игоревна Смолова», — гласит подпись в аккаунтах пары.

Истомина и Смолов поженились спустя несколько месяцев отношенийИстомина и Смолов поженились спустя несколько месяцев отношений. Instagram* / diamond_april

Модель в белом обтягивающем платье показывает обручальное кольцо на безымянном пальце. На втором снимке уже присутствует и рука новоиспеченного супруга. Его кольцо выглядит не так внушительно, а вот у Истоминой на пальце красуется большой бриллиант.

К слову, с кольцом на безымянном пальце правой руки Карину Истомину заметили еще в конце мая на светском мероприятии. С 33-летним футболистом она в отношениях уже несколько месяцев.

Правда, Смолов также известен своими многочисленными романами и быстро сменяющимися возлюбленными. Он ни разу не был женат, однако в предыдущих отношениях дважды почти доходил до женитьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову позвал замуж таинственный незнакомец.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

20:01
Аэропорт Мариуполя могут запустить уже в 2024–2025 годах
19:49
Экс-вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы
19:40
Уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ
19:27
«Дорого, но красиво»: подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом
19:08
«Это вариант»: может ли Месси вернуться в «Барселону»
19:01
«Такие редко падают»: чем опасен приближающийся к Земле астероид 1994 XD

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов
По приказу Пентагона: в разбившемся в Вирджинии самолете были члены семьи спонсоров Трампа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео