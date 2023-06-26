ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод»

Летательный аппарат после успешных испытаний был передан подразделениям российской армии.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Защитники Донбасса успешно применили новинку из своего арсенала — дрон-камикадзе «Овод». С помощью инновационного беспилотника ВС РФ ликвидировали украинский блиндаж под Авдеевкой. Об этом российский офицер сообщил агентству РИА Новости.
Летательный аппарат был ранее протестирован в ДНР. 21 июня он доказал свою работоспособность и подтвердил заявленные характеристики, после чего был передан для использования в фронтовых условиях.
Максимальная грузоподъемность «Овода» — четыре килограмма. Он оборудован камерой и отличается высокой скоростью. В основе работы беспилотника лежит принцип First Person View — от первого лица. Дрон во время выполнения задач предоставляет оператору видео-подтверждение об успешно проделанной работе.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж вертолета Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на запорожском направлении.
- 26 июн
- «Массовый убийца»: в США назвали оружие ВС РФ, остановившее ВСУ
- 26 июн
- «Путин вряд ли испугается»: новое решение ЕС по Украине вызвало смех на Западе
- 26 июн
- «Отстает от расписания»: Белый дом трезво оценил результаты контрнаступления ВСУ
- 26 июн
- Лавров назвал бредом утверждения Киева о якобы планах РФ подорвать ЗАЭС
- 26 июн
- В США подтвердили потерю Киевом более 15% обещанных БМП Bradley в зоне СВО
- 26 июн
- Российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ у Времевского выступа
- 26 июн
- ВС РФ нанесли групповой удар по складам боеприпасов ВСУ
- 26 июн
- В Херсонской области опровергли закрепление ВСУ на левом берегу Днепра
- 26 июн
- «Финансовый потолок»: в ЕС анонсировали увеличение объемов военной помощи Киеву
- 26 июн
- Удары со стороны ВСУ серьезно повредили мечеть в Донецке
Читайте также
38%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?