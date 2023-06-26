ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Летательный аппарат после успешных испытаний был передан подразделениям российской армии.

ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод»

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация

Защитники Донбасса успешно применили новинку из своего арсенала — дрон-камикадзе «Овод». С помощью инновационного беспилотника ВС РФ ликвидировали украинский блиндаж под Авдеевкой. Об этом российский офицер сообщил агентству РИА Новости.

Летательный аппарат был ранее протестирован в ДНР. 21 июня он доказал свою работоспособность и подтвердил заявленные характеристики, после чего был передан для использования в фронтовых условиях.

Максимальная грузоподъемность «Овода» — четыре килограмма. Он оборудован камерой и отличается высокой скоростью. В основе работы беспилотника лежит принцип First Person View — от первого лица. Дрон во время выполнения задач предоставляет оператору видео-подтверждение об успешно проделанной работе.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж вертолета Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на запорожском направлении.

Тема:
Спецоперация
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ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод»

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