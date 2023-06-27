Анфиса Чехова призналась, что до сих пор целует в губы сына: «Не вижу ничего плохого»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Анфиса Чехова призналась, что до сих пор целует в губы 11-летнего сына

Анфиса Чехова призналась, что до сих пор целует в губы сына: «Не вижу ничего плохого»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В детстве телеведущая, по ее признанию, недополучила нежности, внимания и заботы от родителей. Поэтому убеждена — ее метод воспитания правильный.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала об особенностях воспитания 11-летнего сына Соломона. Его она родила в браке с артистом Гурамом Баблишвили. После развода они сумели сохранить дружеские отношения, но все же большая часть воспитания легла на плечи женщины.

Так, она сообщила, что вопросу воспитания наследника уделяет достаточно много времени. Буквально все свое свободное время уделяет сыну и, даже несмотря на его возраст, продолжает целовать в губы. И не видит ничего в этом зазорного.

«Без конца целую. Целую в губы и не вижу ничего в этом плохого. Итальянские родители до седых пирамид целуют своих детей в губы. Я считаю, что проявлять любовь не могу мне запретить никакие психологи», — призналась Чехова в авторском шоу на YouTube-канале певицы Натальи Подольской.

Фото: Instagram* / achekhova

К такой позиции Чехову привело собственное детство, в котором она не ощущала достаточно любви, заботы и внимания от родителей. Они, по ее словам, были отстранены и холодны. По ее словам, мама редко говорила ей теплые слова и признавалась в любви.

«Мне никогда этого не говорили. И сейчас не говорят. Я говорю, но в ответ не получаю. Наверное, потому мне это и важно», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего у Анфисы Чеховой начал стираться лицевой сустав.

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