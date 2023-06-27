«Вопиющий акт»: Захарова высказалась о планах Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 12 0

Захарова прокомментировала планы Украины вывести ценности из Киево-Печерской лавры за границу

«Вопиющий акт»: Захарова высказалась о планах Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры

Фото: James Mcgill/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС

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Дипломат отметила, что киевский режим продает свою же страну по частям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вывоз Украиной ценностей из Киево-Печерской лавры за границу — пример преступного курса политики главы киевского режима Владимира Зеленского. Этим он разрушает основы общества своей же страны.

«Подобный вопиющий акт — это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп», — сказала Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что правительству, которое засело в Киеве, безразличны интересы жителей Украины. Ради собственной выгоды они продолжают продавать страну «по частям, отправляя на Запад чернозем, зерно, людей и даже их органы».

При этом Захарова рассказала, что ЮНЕСКО заверило Россию в том, что они не будут помогать перемещать ценности с территории Киево-Печерской лавры, которая является объектом Всемирного наследия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каких именно православных реликвий Украина лишает Киево-Печерскую лавру.

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