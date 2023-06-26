Посягнули на святое: каких православных реликвий Украина лишает Киево-Печерскую лавру

Древнейший монастырь Святой Руси и третий Удел Богородицы на земле — Киево-Печерскую лавру — хотят лишить самых ценных реликвий. Мощи богатыря Ильи Муромца, Нестора Летописца, сотни икон и прочую многовековую церковную утварь готовятся вывезти на Запад под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

То, что хранилась в святыне веками, планируется разместить в музеях Италии, Германии и Ватикана — соответствующая договоренность достигнута между властями Украины и представителями ЮНЕСКО. Как сообщила служба внешней разведки России, для перевозки ценностей уже выделили финансирование, провели инвентаризацию и подготовили соответствующий транспорт. Каких объектов всемирного культурного наследия хотят отобрать у монастыря.

Мощи святых

В пещерах Киево-Печерской лавры сегодня покоятся нетленные мощи более чем ста подвижников, живших в X–XVIII веках. Ни один другой монастырь не располагает таким количеством святынь.

Так, под спудом в Ближних пещерах святыни почивают останки самого создателя монастыря — преподобного Антония Печерского (983—1073). Православная церковь почитает его как «начальника всех русских монахов». Вместе со своими учеником Феодосием, монах собрал группу начинающих священников из двенадцати человек, и вместе они построили одну из первых церквей в Киеве, с которой началась история главного духовного центра на Руси.

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Хранятся в пещерах обители и мощи преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» — одного из первых величайших исторических и литературных памятников 1113 года.

Покой в стенах лавры в том числе обрели авторы другого великого древнерусского труда — святые Симон и его ученик Поликарп. Из-под их пера в XIII веке вышел «Киево-Печерский патерик», повествующий о жизни древних подвижников лавры.

Также на территории монастыря находятся мощи преподобного Алипия-иконописца, врача Агапита и русского богатыря Ильи Муромца. А еще — главы безымянных угодников Божиих, одна из чудесных святынь пещеры. Время от времени эти останки источают миро, от которого исцеляется множество людей, с верой притекающих к ним.

Музейные ценности

www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

В структуру лавры входит Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, это самый большой и богатый музейный комплекс страны. В нем экспонируются исторические ценности эпохи Киевской Руси и шедевры декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков.

Достоянием учреждения является коллекция об истории книжного дела, охватывающая период со времен Киевской Руси по наши дни. Она насчитывает целых 56 тысяч экспонатов. Также в фондах музея представлены ювелирные изделия мастеров из России, Украины, Средней Азии, Закавказья, Западной Европы, образцы культового серебра еврейского народа начала XVIII — 20-е годы XX века, ювелирные изделия современных мастеров Украины.

Всего в заповеднике сосредоточены 144 сооружения, 122 из которых — памятники истории и культуры. Среди них — два уникальных подземных комплекса, храмы, памятники архитектуры XI–XIX столетий и выставочные помещения.

Чтимые иконы Киево-Печерской лавры

Молебен в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. © РИА Новости / Евгений Котенко

Особую ценность святыни представляют два старинных списка Свенской (Печерской) иконы Божией Матери XVII и XIX веков. Предание гласит, что она принадлежит кисти преподобного Алипия Печерского, первого в истории русского иконописца. В основе изображения — Божья Матерь с Младенцем Иисусом на коленях, поднявшим руки в благословляющем жесте, а по сторонам — основоположники монашества на Руси Антоний и Феодосий Печерские, предстающие в виде старцев со свитками в руках.

Еще один чудотворный образ — «Похвала Печерская». Икона заключает в себе частицы двадцати величайших христианских святынь, в том числе каплю Крови Иисуса Христа, часть Древа Животворящего Креста Господня, часть ризы Пресвятой Богородицы, часть ризы Христа Спасителя и других. По преданию, святыню в подарок лавре преподнес император Петр I.

Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы — также одна из самых чтимых в Киево-Печерской лавре. С ее историей как раз и связано появление третьего из четырех уделов Богоматери (первый — Иверия, что на территории современной Грузии; второй — на святой горе Афон, в Греции; четвертый — Серафимо-Дивеевский монастырь, в Нижегородской области).

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По легенде, сама Пресвятая Богородица во Влахернском храме Константинополя вручила икону четырем строителям Успенского собора лавры, которые в 1073 году принесли ее преподобным Антонию и Феодосию Печерским. Этому предшествовало явление Божией матери игумену монастыря Эсфигмен — через него она велела Антони идти к себе на Родину, на Русь. В напутствие игумен благословил преподобного и призвал, чтобы через него люди утверждались в христианской вере. Так, дойдя до Киева, Антоний основал Киево-Печерский монастырь.

Это предание утвердилось в XVII веке и основано на рассказе из Киево-Печерского патерика.

Список других чтимых икон Киево-Печерский Лавры пополняют также икона Божией матери «Черниговская» («Гефсиманская»), которая находится в напольных киотах в храме в честь всех преподобных Печерских, икона Божией матери «Всецарица» («Пантанасса»), а еще Киево-Барская икона Пресвятой Богородицы и другие — всего девять образов.