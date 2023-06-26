Посягнули на святое: каких православных реликвий Украина лишает Киево-Печерскую лавру

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 48 0

Самые ценные святыни хотят передать Западу под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Посягнули на святое: каких православных реликвий Украина лишает Киево-Печерскую лавру

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Древнейший монастырь Святой Руси и третий Удел Богородицы на земле — Киево-Печерскую лавру — хотят лишить самых ценных реликвий. Мощи богатыря Ильи Муромца, Нестора Летописца, сотни икон и прочую многовековую церковную утварь готовятся вывезти на Запад под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

То, что хранилась в святыне веками, планируется разместить в музеях Италии, Германии и Ватикана — соответствующая договоренность достигнута между властями Украины и представителями ЮНЕСКО. Как сообщила служба внешней разведки России, для перевозки ценностей уже выделили финансирование, провели инвентаризацию и подготовили соответствующий транспорт. Каких объектов всемирного культурного наследия хотят отобрать у монастыря.

Мощи святых

В пещерах Киево-Печерской лавры сегодня покоятся нетленные мощи более чем ста подвижников, живших в X–XVIII веках. Ни один другой монастырь не располагает таким количеством святынь.

Так, под спудом в Ближних пещерах святыни почивают останки самого создателя монастыря — преподобного Антония Печерского (983—1073). Православная церковь почитает его как «начальника всех русских монахов». Вместе со своими учеником Феодосием, монах собрал группу начинающих священников из двенадцати человек, и вместе они построили одну из первых церквей в Киеве, с которой началась история главного духовного центра на Руси.

Читайте также

В ЮНЕСКО прокомментировали информацию о вывозе икон и мощей из Киево-Печерской лавры

Хранятся в пещерах обители и мощи преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» — одного из первых величайших исторических и литературных памятников 1113 года.

Покой в стенах лавры в том числе обрели авторы другого великого древнерусского труда — святые Симон и его ученик Поликарп. Из-под их пера в XIII веке вышел «Киево-Печерский патерик», повествующий о жизни древних подвижников лавры.

Также на территории монастыря находятся мощи преподобного Алипия-иконописца, врача Агапита и русского богатыря Ильи Муромца. А еще — главы безымянных угодников Божиих, одна из чудесных святынь пещеры. Время от времени эти останки источают миро, от которого исцеляется множество людей, с верой притекающих к ним.

Музейные ценности

www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

В структуру лавры входит Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, это самый большой и богатый музейный комплекс страны. В нем экспонируются исторические ценности эпохи Киевской Руси и шедевры декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков.

Достоянием учреждения является коллекция об истории книжного дела, охватывающая период со времен Киевской Руси по наши дни. Она насчитывает целых 56 тысяч экспонатов. Также в фондах музея представлены ювелирные изделия мастеров из России, Украины, Средней Азии, Закавказья, Западной Европы, образцы культового серебра еврейского народа начала XVIII — 20-е годы XX века, ювелирные изделия современных мастеров Украины.

Всего в заповеднике сосредоточены 144 сооружения, 122 из которых — памятники истории и культуры. Среди них — два уникальных подземных комплекса, храмы, памятники архитектуры XI–XIX столетий и выставочные помещения.

Чтимые иконы Киево-Печерской лавры

Молебен в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.Молебен в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. © РИА Новости / Евгений Котенко

Особую ценность святыни представляют два старинных списка Свенской (Печерской) иконы Божией Матери XVII и XIX веков. Предание гласит, что она принадлежит кисти преподобного Алипия Печерского, первого в истории русского иконописца. В основе изображения — Божья Матерь с Младенцем Иисусом на коленях, поднявшим руки в благословляющем жесте, а по сторонам — основоположники монашества на Руси Антоний и Феодосий Печерские, предстающие в виде старцев со свитками в руках.

Еще один чудотворный образ — «Похвала Печерская». Икона заключает в себе частицы двадцати величайших христианских святынь, в том числе каплю Крови Иисуса Христа, часть Древа Животворящего Креста Господня, часть ризы Пресвятой Богородицы, часть ризы Христа Спасителя и других. По преданию, святыню в подарок лавре преподнес император Петр I.

Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы — также одна из самых чтимых в Киево-Печерской лавре. С ее историей как раз и связано появление третьего из четырех уделов Богоматери (первый — Иверия, что на территории современной Грузии; второй — на святой горе Афон, в Греции; четвертый — Серафимо-Дивеевский монастырь, в Нижегородской области).

Читайте также

Лейгода назвал чудовищным актом попытку вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры

По легенде, сама Пресвятая Богородица во Влахернском храме Константинополя вручила икону четырем строителям Успенского собора лавры, которые в 1073 году принесли ее преподобным Антонию и Феодосию Печерским. Этому предшествовало явление Божией матери игумену монастыря Эсфигмен — через него она велела Антони идти к себе на Родину, на Русь. В напутствие игумен благословил преподобного и призвал, чтобы через него люди утверждались в христианской вере. Так, дойдя до Киева, Антоний основал Киево-Печерский монастырь.

Это предание утвердилось в XVII веке и основано на рассказе из Киево-Печерского патерика.

Список других чтимых икон Киево-Печерский Лавры пополняют также икона Божией матери «Черниговская» («Гефсиманская»), которая находится в напольных киотах в храме в честь всех преподобных Печерских, икона Божией матери «Всецарица» («Пантанасса»), а еще Киево-Барская икона Пресвятой Богородицы и другие — всего девять образов.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
26 июн
Лейгода назвал чудовищным актом попытку вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры
26 июн
Очередное гонение: под Киевом раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
19 июн
Украинская погранслужба задержала священника УПЦ
21 мая
Ничего святого: под Черновцами раскольники из ПЦУ избили настоятеля храма УПЦ
28 апр
Немецкий депутат потребовал от ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
19 апр
Ситуация накаляется: к Киево-Печерской лавре прибыла полиция с оружием
16 апр
Под разрывы снарядов: как в Донбассе проходят пасхальные богослужения
11 апр
Захарова оценила принципиальность Госдепа вокруг УПЦ: «Так уметь надо»
11 апр
Захарова осудила США за молчание по поводу ситуации с УПЦ: «Хоть кол на голове теши»
11 апр
Экс-депутат Рады, участвовавший в попытке захвата храма УПЦ, погиб в ДТП
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

22:45
Путин: организаторы вооруженного мятежа утратили адекватность
22:39
Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»
22:33
«Выбор воинов»: Путин пообещал сдержать обещание, данное ЧВК «Вагнер»
22:30
Нарколог рассказал, как избавиться от похмельного синдрома
22:28
Ситуация с ЧВК «Вагнер» с самого начала находилась под пристальным вниманием Путина
22:24
Путин: враги России хотели, что страна захлебнулась в кровавой междоусобице

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Таиланд, Бали, Мальдивы: какое направления для летнего отдыха выбрать
«Станет хуже»: поможет ли Юрию Антонову китайский целитель
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео