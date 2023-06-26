Кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали после драки
В результате конфликта мужчина получил травму головы.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали в одну из столичных клиник после драки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на юге столицы. В результате конфликта мужчина получил травму головы.
В ходе драки кинорежиссер на некоторое время потерял сознание. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которые доставили его в больницу. Сейчас он находится в реанимации с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга. Медики выясняют, насколько травма для знаменитости оказалась серьезной.
Сергей Попов известен по сериалам «Выхожу тебя искать», «Мосгаз. Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Кунгур» и другие.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры фигуриста Романа Костомарова с протезами.
68%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?