Кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали после драки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 995 0

В результате конфликта мужчина получил травму головы.

Кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали после драки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали в одну из столичных клиник после драки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на юге столицы. В результате конфликта мужчина получил травму головы.

В ходе драки кинорежиссер на некоторое время потерял сознание. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которые доставили его в больницу. Сейчас он находится в реанимации с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга. Медики выясняют, насколько травма для знаменитости оказалась серьезной.

Сергей Попов известен по сериалам «Выхожу тебя искать», «Мосгаз. Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Кунгур» и другие.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры фигуриста Романа Костомарова с протезами.

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