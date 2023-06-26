Роман Костомаров впервые показал протезы после ампутации

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Рита Миронова
Рита Миронова 104 0

Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами

Роман Костомаров впервые показал протезы после ампутации

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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Олимпийский чемпион лишился части конечностей из-за гангрены, но не собирается сдаваться и активно проходит реабилитацию.

Роман Костомаров впервые показал протезы после ампутации. В своем личном блоге спортсмен вновь вышел на связь и опубликовал видео, на котором занимается на велотренажере. В кадре показывают также протезы на его ногах.

«Ох уж не просто это все… Ни морально, ни физически… Но едем дальше. Впереди самое сложное!» — так Костомаров подписал новую публикацию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; Instagram* / romankostomarovkrs; 5-tv.ru

В комментариях многие российские знаменитости выразили слова поддержки спортсмену. Так, Михаил Галустян, певица Зара, Наталья Подольская и другие пожелали Костомарову скорейшего выздоровления. Не остались в стороне и преданные поклонники, которые все это время ждали хороших вестей от фигуриста.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей — сначала частично стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. А судя по видео, спортсмен все-таки лишился обеих стоп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Романа Костомарова не планируют отпускать из больницы.

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