Огромные вмятины: крупная авария произошла в центре Волгограда

К инциденту привело нежелание водителей делить дорогу.

Еще одна крупная авария произошла поздно вечером в центре Волгограда. На перекрестке два водителя не поделили дорогу — от удара иномарка вылетела на обочину и задела еще одну машину.

В ДТП никто не пострадал, но все три автомобиля получили серьезные повреждения. У одного разбита передняя часть, у второго отвалился бампер, а из багажника высыпались вещи. Досталось и третьей машине — на ее кузове огромные вмятины.