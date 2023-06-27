Огромные вмятины: крупная авария произошла в центре Волгограда
Два автомобиля столкнулись в центре Волгограда
Фото, видео: 5-tv.ru
К инциденту привело нежелание водителей делить дорогу.
Еще одна крупная авария произошла поздно вечером в центре Волгограда. На перекрестке два водителя не поделили дорогу — от удара иномарка вылетела на обочину и задела еще одну машину.
В ДТП никто не пострадал, но все три автомобиля получили серьезные повреждения. У одного разбита передняя часть, у второго отвалился бампер, а из багажника высыпались вещи. Досталось и третьей машине — на ее кузове огромные вмятины.
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