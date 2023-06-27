Впервые за 20 лет случаи заболевания малярией выявили в США

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Nеw Yоrk Роst: в США впервые за 20 лет выявили случаи заболевания малярией

Впервые за 20 лет случаи заболевания малярией выявили в США

Фото: www.globallookpress.com / Markus Scholz

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Нынешняя ситуация вызвала в среде экспертов особые опасения.

Опасное для жизни заболевание малярия, возникающее из-за переносимого комарами паразита, зафиксировали в США. Об этом сообщает издание New York Post.

Так, два случая инфекции выявили во Флориде, еще один — в Техасе. Специалисты обеспокоены тем, что пациенты не покидали пределы страны.

Предыдущий случай датируется далеким 2003-м — центр по контролю и профилактике заболеваний тогда зафиксировал его во Флориде. Как правило, малярию в США выявляли среди выезжавших за рубеж людей.

Однако нынешняя ситуация наталкивает экспертов на мысли, что обитающие в Америке комары способны распространять болезнь среди местного населения. Энтомолог из Университета Флориды Эстель Мартин подчеркнула, что изменение климата играет роль в распространении трансмиссивных болезней.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны комары и какие болезни они переносят.

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