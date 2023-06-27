Москвичи смогут увидеть пролет МКС в ночном небе

Желающим стать участником необычного события рекомендуется выбирать открытое пространство.

Жители Москвы и Московской области с 1 по 25 июля смогут увидеть в ночном небе невероятные вещи. Например, пролет Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Музея космонавтики.

«Самый яркий момент пролета станции на ночном небе состоится в период с 13 по 17 июля. Хорошо видимые с Земли пролеты пройдут в вечерние и ночные часы, часто станция будет появляться на небе несколько раз за сутки», — говорится в сообщении.

Также известно, что МКС может некоторым показаться просто яркой звездой, которая плавно перемещается по небу с юго-запада на юго-восток. В музее рекомендуют выбрать для лучшего обзора любое открытое пространство и приходить туда заранее, так пролет продлится всего три-пять минут. За расписанием можно следить на сайте музея.

Сейчас на борту МКС находится 69-я основная экспедиция (МКС-69), в составе которой командир станции, Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавт NASA Франциско Рубио, а также члены миссии Crew-6.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские космонавты вернули на МКС материалы, пробывшие за бортом 19 лет.