Российские космонавты вернули на МКС материалы, пробывшие за бортом 19 лет

Шесть часов провели в открытом космосе российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев. Покинуть борт МКС им пришлось, чтобы демонтировать оборудование с внешней стороны станции и установить новое.

Помимо этого, они извлекли контейнеры с образцами, которые провели там 19 лет. Материалы позволят специалистам на Земле узнать, как космос влияет на различные микроорганизмы.

Однако не все земные детали вернутся домой: лишнее оборудование останется бороздить просторы Вселенной. Отмечается, что работа вне станции продлилась шесть часов 24 минуты.

За это время космонавты демонтировали с модуля «Звезда» научную аппаратуру, установив и подключив вместо нее новую аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 17:24 по Москве в четверг. Они справились с задачами быстрее, чем изначально планировалось.

Это был четвертый в 2023 году выход в открытый космос. Для Прокопьева он стал седьмым в его карьере, для Петелина — пятым.