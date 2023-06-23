Российские космонавты вернули на МКС материалы, пробывшие за бортом 19 лет
Однако ненужное оборудование навечно останется бороздить просторы Вселенной.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru
Шесть часов провели в открытом космосе российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев. Покинуть борт МКС им пришлось, чтобы демонтировать оборудование с внешней стороны станции и установить новое.
Помимо этого, они извлекли контейнеры с образцами, которые провели там 19 лет. Материалы позволят специалистам на Земле узнать, как космос влияет на различные микроорганизмы.
Однако не все земные детали вернутся домой: лишнее оборудование останется бороздить просторы Вселенной. Отмечается, что работа вне станции продлилась шесть часов 24 минуты.
За это время космонавты демонтировали с модуля «Звезда» научную аппаратуру, установив и подключив вместо нее новую аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).
Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 17:24 по Москве в четверг. Они справились с задачами быстрее, чем изначально планировалось.
Это был четвертый в 2023 году выход в открытый космос. Для Прокопьева он стал седьмым в его карьере, для Петелина — пятым.
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