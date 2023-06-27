Отпуск до 100 тысяч рублей: где можно дешево отдохнуть

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Специалист по туризму Козырев назвал самые дешевые направления для летнего отпуска

Отпуск до 100 тысяч рублей: где можно дешево отдохнуть

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Если есть на свете Рай — это Краснодарский край. Эксперт рассказал, какие направления в России можно рассмотреть.

Специалист по туризму Олег Козырев рассказал, где можно дешево провести отпуск летом. Самыми экономными для кошелька регионами РФ стали Санкт-Петербург и Калининградская область. Цена путевки составит до 65 тысяч рублей. Еще эксперт выделил тур в Адлер и Абхазию. Туристы, которые выберут эти регионы точно заплатят меньше 100 тысяч рублей.

«Рост цен на путешествия вовсе не означает, что нельзя найти выгодные варианты и хорошо провести отпуск. Самыми бюджетным остаются российские курорты. Средняя цена тура на данном направлении чуть более 60 тысяч рублей. Самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область», — рассказал Козырев.

Провести отпуск в культурной столице обойдется менее 50 тысяч рублей. А средняя цена за Калининград составляет 65 тысяч рублей. Об этом специалист по туризму сообщил изданию URA.RU.

Курорты Краснодарского края обойдутся дороже. Средняя цена Адлера — это 93 тысячи за тур. А отдохнуть в центре Сочи может оказаться недешевым удовольствием. Цена в среднем составляет 106 тысяч рублей. Этим летом туристы решили отдыхать с комфортом, а не экономить. Из-за этого средняя стоимость уже оплаченных поездок выросла. Также туристы чаще выбирают отели с четырьмя звездами, хотя раньше останавливались на трех.

Из зарубежных направлений эксперт выделил Абхазию, которая в среднем стоит 74 тысячи. Он также отметил, что ОАЭ подешевели на 15% и в среднем за тур человек может отдать 125 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие направления для летнего отдыха выбрать.

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