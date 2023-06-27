Трамп стал единственным президентом США без предков-рабовладельцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Reuters: из 46 президентов США только у Трампа в предках не было рабовладельцев

Трамп стал единственным президентом США без предков-рабовладельцев

Фото: Reuters / REBECCA COOK

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Выяснилось, что даже предки темнокожего Барака Обамы когда-то имели рабов.

Дональд Трамп — единственный из ныне живущих экс-президентов США, у кого в предках не было рабовладельцев. Об этом сообщает Reuters.

Агентство выяснило, что потомками рабовладельцев являются нынешний лидер США Джо Байден и его предшественники Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон и Джимми Картер. Кроме того, рабов имели предки двух судей Верховного суда, 11 действующих губернаторов и 100 членов Конгресса, в том числе таких видных сенаторов, как Митч Макконнелл, Линдси Грэм и Элизабет Уоррен.

Уточняется, что никто из политиков и судей не стал отрицать причастность своих предков к рабовладению, узнав о результатах исследования.

При этом еще в 2020 году из Капитолия торжественно вынесли портреты бывших спикеров Палаты представителей времен Конфедерации. Спикер палаты на тот момент Нэнси Пелоси заявила, что в «храме демократии» нет места памяти людей, воплощающих «фанатизм и гротескный расизм Конфедерации». Саму акцию выноса портретов провели в знаковую дату — 19 июня. В этот день в 1865 году в Техасе зачитали указ 16-го президента США Авраама Линкольна об освобождении рабов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американского режиссера Квентина Тарантино на родине раскритиковали за частое употребление слова «ниггер» в его фильме «Джанго Освобожденный».

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