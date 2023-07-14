«Она бы мне точно не написала»: как IVAN познакомился со своей женой

Супруги вместе больше двух лет, а в марте этого года они в первый раз стали родителями.

IVAN проявил инициативу в отношениях со своей супругой Алиной Сухоруких. Историю знакомства с женой певец эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Как поделился музыкант, первая их встреча состоялась во Дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, где проходила подготовка к мюзиклу «Джульетта и Ромео». Там он репетировал главную роль, а Алина Сухоруких танцевала в балете.

«Когда я ее в первый раз увидел, она мне сразу очень понравилась, прямо сразу, но у нее был молодой человек. <…> Я ее тогда отметил для себя, а она вообще не отметила для себя меня», — вспоминает артист.

И уже спустя несколько лет IVAN узнал, что Алина Сухоруких свободна и решил проявить инициативу, пригласив девушку на кофе.

«Это не было так, что я прямо сидел и ждал ее. Просто так обстоятельства сложились. Она бы мне точно не написала», — объяснил певец.

Подробностями своей личной жизни IVAN делится не так часто. Известно, что в 2016 году у него был роман с Настасьей Самбурской, однако отношения завершились спустя шесть месяцев по инициативе актрисы. В 2021 году певец женился на хореографе Алине Сухоруких, а в январе 2023 года стало известно, что пара ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN при рождении дочки расплакался.