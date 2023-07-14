«Она бы мне точно не написала»: как IVAN познакомился со своей женой

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 33 0

IVAN проявил инициативу в отношениях со своей супругой Алиной Сухоруких

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Супруги вместе больше двух лет, а в марте этого года они в первый раз стали родителями.

IVAN проявил инициативу в отношениях со своей супругой Алиной Сухоруких. Историю знакомства с женой певец эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Как поделился музыкант, первая их встреча состоялась во Дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, где проходила подготовка к мюзиклу «Джульетта и Ромео». Там он репетировал главную роль, а Алина Сухоруких танцевала в балете.

«Когда я ее в первый раз увидел, она мне сразу очень понравилась, прямо сразу, но у нее был молодой человек. <…> Я ее тогда отметил для себя, а она вообще не отметила для себя меня», — вспоминает артист.

И уже спустя несколько лет IVAN узнал, что Алина Сухоруких свободна и решил проявить инициативу, пригласив девушку на кофе.

«Это не было так, что я прямо сидел и ждал ее. Просто так обстоятельства сложились. Она бы мне точно не написала», — объяснил певец.

Подробностями своей личной жизни IVAN делится не так часто. Известно, что в 2016 году у него был роман с Настасьей Самбурской, однако отношения завершились спустя шесть месяцев по инициативе актрисы. В 2021 году певец женился на хореографе Алине Сухоруких, а в январе 2023 года стало известно, что пара ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN при рождении дочки расплакался.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

15:41
«Жена не слушала»: почему мужчина в Подмосковье убил свою четырехлетнюю дочь
15:28
Квантовая сеть объединит четыре российских вуза
15:24
Следствие просит арестовать семью Чекалиных из-за пользования интернетом
15:20
Огромная проблема на выборах президента: Байдену предрекли настоящую катастрофу
15:12
«Жива и здорова»: в горах Адыгеи отыскали пропавшую 11-летнюю девочку
15:08
«Перья как с борделя»: как жена IVAN узнала, что он выступает в образе Гусеницы

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
«Любил красивых девушек»: подруга Киркорова поделилась воспоминаниями о Градском
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео