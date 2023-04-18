«Когда увидел дочку, слезы потекли»: певец IVAN об отцовстве

Александр Иванов в первый раз стал отцом в марте этого года. Как чувствует себя в новой роли артист?

Белорусский певец Александр Иванов, более известный как IVAN, месяц назад стал отцом. Как он чувствует себя в новой роли, артист рассказал автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко на открытии бутика Win Way Омара Байрамова.

«Передать свои ощущения, чувства, эмоции — это невозможно абсолютно. Когда я увидел в первый раз дочку, я взял ее на руки, у меня слезы потекли. Я не понимал, что происходит», — поделился артист.

По признанию певца, его новорожденная дочка уже делает небольшие успехи: малышка пробует поднять голову и пытается перевернуться на живот.

«Это непередаваемые ощущения! Друзья, всем желаю!» — поделился своими чувствами IVAN.

К слову, Александр долгое время скрывал от общественности свою личную жизнь. Однако в январе этого года певец рассказал поклонникам, что женился и его супруга хореограф Алина Сухоруких беременна. Выяснилось, что пара встречалась четыре года. Чуть позже раскрыл и пол своего будущего ребенка. Малышка появилась на свет 18 марта.

«18 марта 2023 состоялась премьера самого главного нашего с Сашей спектакля высшей ценности!!!» — написала тогда Алина в соцсети.

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