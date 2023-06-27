Временный поверенный в делах Израиля был вызван в МИД России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 66 0

Стороны обсудили недавние высказывания израильского посла, а также двухсторонние отношения.

Временный поверенный в делах Израиля был вызван в МИД России

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

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Временный поверенный в делах Израиля был вызван в МИД России. Причиной стали высказывания израильского посла на Украине, сообщается на сайте российского ведомства.

Уточняется, что дипломат заявил о невозможности остановить процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине. Также, по его мнению, якобы не следует связывать с украинскими властями тему героизации нациста Степана Бандеры и его сторонников.

Россия также напомнила, что страны немало потрудились над тем, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории и прославления приспешников нацистских карателей.

«Акцентировали важность продолжения совместных усилий на этом направлении, необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как Степан Бандера и Роман Шухевич, запятнавших свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев», — добавляется в сообщении.

Между тем Россия и Израиль договорились о дальнейшем развитии отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий был вызван в российский МИД для обсуждения вопросов двусторонних отношений Москвы и Кишинева.

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