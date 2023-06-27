Десятилетний мальчик потерялся в тайге в Амурской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

К поискам ребенка подключились волонтеры, спасатели МЧС, сотрудники полиции и местные охотники.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Десятилетний мальчик потерялся в тайге в Амурской области. Об этом сообщили в местном отделении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Сообщается, что на поиски мальчика выдвинулась группа волонтеров. Ребенка ищут в тайге на расстоянии около 400 километров от Благовещенска.

«Ситуация осложняется тем, что у нас очень неблагоприятные погодные условия. На улице ночь, дождь и очень прохладно. Мы надеемся, что ребенок будет найден», — заявила руководитель отделения центра Татьяна Васиховская.

Она добавила, что к поискам пропавшего мальчика подключились спасатели и кинологи МЧС, сотрудники полиции, а также местные охотники и все неравнодушные.

О пропаже ребенка недалеко от реки Малый Урил заявил его отец. Мужчина рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архавинском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из ребят вышел из леса, о местонахождении второго до сих пор неизвестно. По всей видимости, мальчик заблудился в тайге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии девушка провела в диком лесу две с половиной недели и осталась жива.

+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
85.05
0.39 93.14
0.84
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

23:04
Десятилетний мальчик потерялся в тайге в Амурской области
22:51
Финляндия продлила ограничения на въезд в страну для россиян
22:38
Производство еще одной китайской модели «Автотора» стартует в июле
22:25
Футболистам в Италии запретили играть в майках с номером 88
22:12
Верность стране: Путин встретился с военными и силовиками, остановившими мятеж
21:59
Сомнолог объяснил, почему ночные кошмары возвращаются

Сейчас читают

Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров
У Александра Бердникова — разногласия с женой из-за квартиры
«Следствие затянулось»: могут ли освободить жену рэпера Картрайта
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео