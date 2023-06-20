Две с половиной недели: заблудившуюся девушку в диком лесу Бурятии нашли живой

В Бурятии нашли живой девушку, которая заблудилась и 18 дней бродила по лесу
Фото: Андрей Огородник / ТАСС
Как ей удалось выжить?
В Бурятии девушка провели в диком лесу две с половиной недели и осталась жива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Местную жительницу 1994 года рождения искали 18 дней подряд. Оказалось, что она заблудилась в лесу, пока собирала дикоросы.
«Девушка 18 дней бродила в лесу. Сегодня, в 17:15 по местному времени (12:15 по московскому времени), в 15 километрах от местности Дарки она была найдена спасателями местной поисково-спасательная службой БРПСС живой», — говорится в сообщении.
До сих пор неизвестно, как ей удалось выжить в дикой природе, но по сообщениям врачей, ее состояние удовлетворительное.
В прошлом году тоже произошла удивительная история: пенсионерка провела в сибирском лесу почти 25 часов и осталась жива. По ее же словам, ей помогло только то, что она постоянно двигалась, а также верила в то, что ее вот-вот спасут. Когда ее встретили сотрудники МЧС, она была очень бодра и весела.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пенсионерка чудом выжила, проведя 25 часов на морозе в сибирском лесу.
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