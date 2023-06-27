Пять автобусов сгорели в Нижегородской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

МЧС призвало следить за состоянием своих автомобилей во избежание таких ситуаций.

Пять автобусов сгорели в Нижегородской области

Фото: Telegram / mchs52

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«Газель» и пять автобусов сгорели в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели получили сообщение об инциденте в районе 18:00 по Москве. Происшествие, по информации министерства, произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Ликвидацией огня занимались 18 человек личного состава при помощи пяти единиц техники. Ведомство призвало следить за состоянием своих автомобилей во избежание таких ситуаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовик и несколько легковых автомобилей сгорели в Санкт-Петербурге.

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