Грузовик и несколько легковых автомобилей сгорели в Санкт-Петербурге

По Санкт-Петербургу прокатилась новая волна пожаров — самый крупный произошел на юго-востоке города. Там вспыхнула мусорная свалка и огонь быстро перекинулся на деревья.

Рядом находились газовые трубы, но серьезных последствий удалось избежать. В том числе благодаря местным жителям, которые бросились тушить пожар еще до приезда спасателей.

Также в городе сгорели сразу несколько автомобилей — в их числе небольшой грузовик и пара легковушек. А в Ленобласти, где введен запрет на посещение лесов, бушует пожар на территории заповедника.

По предварительной информации, его устроили браконьеры, которые разводили костры. В результате огнем уничтожены уже несколько гектаров, на которых обитали краснокнижные птицы: гнезда сгорели вместе с потомством.