Грузовик и несколько легковых автомобилей сгорели в Санкт-Петербурге

Эфирная новость 31 0

В городе вновь зафиксировали очередную серию возгораний.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Dyagtyarev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По Санкт-Петербургу прокатилась новая волна пожаров — самый крупный произошел на юго-востоке города. Там вспыхнула мусорная свалка и огонь быстро перекинулся на деревья.

Рядом находились газовые трубы, но серьезных последствий удалось избежать. В том числе благодаря местным жителям, которые бросились тушить пожар еще до приезда спасателей.

Также в городе сгорели сразу несколько автомобилей — в их числе небольшой грузовик и пара легковушек. А в Ленобласти, где введен запрет на посещение лесов, бушует пожар на территории заповедника.

По предварительной информации, его устроили браконьеры, которые разводили костры. В результате огнем уничтожены уже несколько гектаров, на которых обитали краснокнижные птицы: гнезда сгорели вместе с потомством.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

20:58
Израиль нанес удар по автомобилю с боевиками из Палестины
20:46
Переносят не только паразитов: чем опасны найденные гигантские африканских улитки
20:34
В Нижнем Тагиле мать-алкоголичка бросила четверых детей ради бутылки
20:23
Профессиональная работа: разведчики ВС РФ отражают атаки ВСУ под Угледаром
20:11
Грузовик и несколько легковых автомобилей сгорели в Санкт-Петербурге
20:04
Никто не забыт: звезды приняли участие во флешмобе в честь Дня памяти и скорби

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Создатель группы «Винтаж» Алексей Романоф раскрыл секрет хита

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео