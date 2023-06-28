В десять раз дороже: как россиян обманывают при ремонте бытовой техники

Даже если таких мастеров задержат, по сложившейся юридической практике они понесут небольшое наказание.

В Башкирии и других регионах ищут пострадавших от фирмы по ремонту бытовой техники. Мастера из разных филиалов выезжают к клиентам на дом, кое-как чинят проблемные холодильники, плиты, иногда и вовсе просто разбирают и оставляют как есть, а в конце выставляют огромный счет.

Реклама у таких сервисов поставлена на поток, поэтому отбоя от новых клиентов нет. Корреспондент «Известий» Тимур Давлетов поймал мошенников за руку.

Когда в квартире Назиры Назмиевой сломалась стиральная машина, она сразу же вспомнила про объявление с рекламой мастерской, которое нашла в почтовом ящике. Мастер Геннадий приехал быстро, провел диагностику. Детали и саму работу оценил в 15 тысяч рублей: что-то подкрутил, взял деньги, оставил договор и пропал.

«Машинка не заработала, скорее всего, испортил машинку, поменял несколько запчастей, которые мне обошлись в десять раз дороже, чем в магазине», — сетует пострадавшая.

Мы провели эксперимент. Независимый специалист осмотрел машинку, и вынес вердикт. Мастер специально отключил контакт нагревательного элемента — тена.

«Шума подшипника нет, по рекомендациям в целом нет, машинка в рабочем состоянии, нормально, можете пользовать», — объяснил мастер по ремонту бытовой техники Данис Зарипов.

Мы вызвали специалиста по телефону, куда ранее обращалась Назира. Так уж совпало, что на вызов приехал тот самый Геннадий. Только в этот раз он представился Максимом, и принялся разбирать бытовую технику. Спустя 15 минут нашел серьезную поломку — нужна замена насоса.

Узнав, что его снимали скрытой камерой, Максим, он же Геннадий, стал спешно собираться. Мы позвонили в колл-центр, чтобы разобраться в ситуации, но там нам заявили, что никакой Максим у них не работает.

Бывший сотрудник компании, с которым нам удалось пообщаться, рассказал, что это обычная практика. Как и обучающие курсы, как разводить пенсионеров на деньги.

«Есть люди, которые проводят эти мероприятия, в каких-либо мессенджерах разыгрывают различные сюжеты, посещение заказчика, и к каким нужно прибегать методам, чтобы максимально с каждой заявки выбить деньги», — рассказал Роберт.

Даже если таких мастеров задержат, по сложившейся юридической практике они понесут небольшое наказание.

«Ущерб в размере 10-15 тысяч рублей, это часть 2 статьи 159 УК — мошенничество средней тяжести, они на это и рассчитывают, если и поймают на одном только эпизоде, на другом не поймают. Выявить организаторов достаточно сложно», — пояснил адвокат Роман Петров.

Эксперты советуют, что прежде чем звонить и вызывать на дом мастеров, необходимо читать в интернете отзывы на мастерские по ремонту. Хотя бы через запрос в поисковике.