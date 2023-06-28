В Мелитополе прогремели несколько взрывов

Взрывы прогремели в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона, пишет ТАСС.

«В Мелитополе прозвучали взрывы. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур. Известно, что подозреваемые планировали, в частности, подрыв железнодорожных путей.