В Мелитополе прогремели несколько взрывов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 128 0

Более детальная информация уточняется в настоящее время.

В Мелитополе прогремели несколько взрывов

Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/Yurko_sViy

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Тема:
Спецоперация

Взрывы прогремели в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона, пишет ТАСС.

«В Мелитополе прозвучали взрывы. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур. Известно, что подозреваемые планировали, в частности, подрыв железнодорожных путей.

Тема:
Спецоперация
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