В Мелитополе прогремели несколько взрывов
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Более детальная информация уточняется в настоящее время.
Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/Yurko_sViy
Взрывы прогремели в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона, пишет ТАСС.
«В Мелитополе прозвучали взрывы. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур. Известно, что подозреваемые планировали, в частности, подрыв железнодорожных путей.
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