Путин: Белоруссия является первым по объему торговым партнером России в СНГ

Белоруссия является первым по объему торговли партнером России в СНГ и четвертым — во всем мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии.

«В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется: за январь — апрель взаимная торговля прибавила еще 11%», — уточнил лидер РФ.

Путин отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря активной интеграционной работе, в том числе по снятию торговых и административных барьеров, сближению законодательств двух стран, а также повышению благополучия граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, события в России повлияли на их страну.