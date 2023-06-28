Путин: Белоруссия является первым по объему торговым партнером России в СНГ
Кроме того, республика занимает четвертую позицию в мире по данному показателю.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Белоруссия является первым по объему торговли партнером России в СНГ и четвертым — во всем мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии.
«В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется: за январь — апрель взаимная торговля прибавила еще 11%», — уточнил лидер РФ.
Путин отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря активной интеграционной работе, в том числе по снятию торговых и административных барьеров, сближению законодательств двух стран, а также повышению благополучия граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, события в России повлияли на их страну.
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