«Отечество одно»: Лукашенко о реакции Белоруссии на события в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 85 0

Лукашенко рассказал, что все граждане Белоруссии приняли близко к сердцу события в России

«Отечество одно»: Лукашенко о реакции Белоруссии на события в России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

По его словам, он просто обязан объяснить всю ситуацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как события в России повлияли на их страну. Об этом он рассказал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, пишет БЕЛТА.

По его словам, он просто обязан объяснить всю ситуацию, особенно в свете последних вбросов и инсинуаций.

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», — заявил Лукашенко.

До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным 24 июня провел переговоры с Пригожиным. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер».

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Мятеж ЧВК Вагнер
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