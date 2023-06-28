ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам нефтепереработки ВСУ
В российском Минобороны подтвердили поражение всех назначенных целей.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Воздушно-космические силы РФ нанесли групповой удар по нефтяным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представить Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
Он уточнил, что речь идет об объектах нефтепереработки и хранения энергоносителей, необходимых для обеспечения нужд украинских нацистов в Донбассе. Подразделения ВКС применили для реализации поставленных задач высокоточное оружие, отметили в военном ведомстве.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — прокомментировал Конашенков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ.
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