ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам нефтепереработки ВСУ

Воздушно-космические силы РФ нанесли групповой удар по нефтяным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представить Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

Он уточнил, что речь идет об объектах нефтепереработки и хранения энергоносителей, необходимых для обеспечения нужд украинских нацистов в Донбассе. Подразделения ВКС применили для реализации поставленных задач высокоточное оружие, отметили в военном ведомстве.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — прокомментировал Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ.